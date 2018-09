Stella Rossa, la sfida di Milojevic: «Daremo battaglia al Napoli»

di Roberto Ventre

La Stella Rossa aspetta questo momento da una vita, il ritorno in Chamions League dopo più di vent'anni è un evento. ​Vladan Milojevic, il tecnico, carica ulteriormente l'ambiente in conferenza stampa. «È arrivato il momento che aspettavamo. Non vediamo l’ora di giocare. È difficile spiegare cosa significa per noi, il club ex i tifosi, vogliamo riportare la Stella Rossa dove merita. Faremo di tutto per continuare questo percorso anche nelle prossime stagioni», dice e aggiunge: «Rispetto Ancelotti come uomo e allenatore, ha detto che siamo un outsider affascinante e volevamo questo. Il girone è difficile, le gare saranno dure ma sarà uno spettacolo. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Vogliamo un buon risultato e non fare la comparsa».



Il tecnico è pronto a giocarsela a viso aperto: «Non abbiamo paura, abbiamo rispetto. Sappiamo che non hanno punti deboli, con Sarri hanno sfiorato lo scudetto. Noi giocheremo il nostro gioco senza paura e poi alla fine vedremo».



Ha parlato anche Krsticic, centrocampista ex Bologna e Samporia: «Sono uno dei pochi che ha avuto l’onore di giocare contro Napoli. Saremo pronti. C’è grande orgoglio per far parte di questo gruppo, vogliamo giocare in Europa e non abbiamo intenzione di fermarci. Lo stadio sarà esaurito: un aiuto, c’è grande euforia e ne parliamo sempre sapendo che loro saranno il dodicesimo uomo in campo». Conosce bene il Napoli, Krsticic. «È difficile, non hanno punti deboli. Analizzeremo tutto per provare a prenderci dei vantaggi. Il più pericoloso? Hamsik, dovrò seguire lui».



Un pensiero per la tragedia di Genova. «Ho sentito subito i miei amici di Genova, passavo sempre su quel ponte, è stato un grande dispiacere».

