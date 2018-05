Mario Rui, il sogno continua: sarà al Mondiale col Portogallo

Il primo nome ufficiale di un calciatore del Napoli che sarà presente al prossimo Mondiale di Russia è quello di Mario Rui. Il sogno del terzino portoghese, quindi, continua. Dopo essere stato convocato dalla nazionale all’ultima curva, l’azzurro ora si ritrova tra i 23 prescelti dal Ct lusitano Fernando Santos e potrà essere in Russia a giugno.



Dall’Empoli alla Roma, poi al Napoli un’estate fa. E con i gradi da protagonista dopo l’infortunio di Faouzi Ghoulam. La scalata di Mario Rui non si arresta ed in pochi mesi dalla lotta per non retrocedere si ritroverà a vestire la maglia della nazionale campione d’Europa in carica in un Mondiale e a condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo. Insieme a lui scelto anche Rui Patricio, il portiere che tanto piace al Napoli per il prossimo anno.



Al Mondiale ufficializzata anche la presenza di Koulibaly col suo Senegal.





