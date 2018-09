Stella Rossa, Milojević ammette: «Impossibile non pensare al Napoli»

La gara contro la Fiorentina sarà il lasciapassare per l'esordio del Napoli di Ancelotti in Champions League. La competizione europea degli azzurri partirà da Belgrado, in una sfida che si annuncia già infuocata con i padroni di casa della Stella Rossa che non ci stanno a fare da Cenerentola del girone con azzurri, Psg e Liverpool. Come il Napoli, anche i serbi giocheranno stasera e l'allenatore Vladan Milojević non vuole concedersi distrazioni.



«Il campionato è molto importante per noi ed è una priorità, non importa quello che verrà dopo. Lo sanno bene anche i miei giocatori», ha detto in conferenza l'allenatore serbo. «L'euforia di per sé è ok, è comprensibile ci sia, ma i giocatori stessi sanno che solo il prossimo avversario in calendario è il più importante in qualsiasi sport. Pensare in modo diverso non sarebbe positivo per noi», ha avvertito Milojević con lo stadio Marakana che si annuncia già tutto esaurito per martedi. E sulla formazione: «Non so se col Napoli giocheranno quelli di stasera, saranno due partite completamente diverse».

