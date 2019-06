Napoli, il rimorso europeo di Meret: «L'obiettivo era alla nostra portata»

«Non è andata come volevamo, c’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo». Alex Meret torna a parlare ai tifosi e lo fa direttamente dal suo account ufficiale Instagram, mostrando ai tifosi la rabbia ed il rammarico per un Europeo Under 21 che non è andato come tutti si auguravano.



«Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno fatto mancare il loro affetto! Sono orgoglioso e onorato di aver indossato la maglia azzurra e di aver condiviso questa avventura con un gruppo unito, formato da splendide persone!

Ora è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie per la prossima stagione», ha concluso il portiere del Napoli.







