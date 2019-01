Sassuolo, la sfida di De Zerbi: «A Napoli per passare il turno»

«Vogliamo giocarci la qualificazione in Coppa Italia contro una squadra forte». Roberto De Zerbi conosce bene il San Paolo e sa di poter fare bella figura domani sera in Coppa. «Siamo una delle squadre che sono tornate prima a lavorare proprio perché domani vogliamo fare una partita importante, sapendo che incontriamo la seconda forza del campionato. A Napoli andiamo per provare a passare il turno, altrimenti non varrebbe la pena neanche di prendere il treno».



In conferenza, l'allenatore del Sassuolo presenta il momento dei neroverdi. «Bruciano tanto le ultime due partite del girone di andata, non abbiamo fatto bene, abbiamo incontrato due squadre forti e abbiamo sofferto le tre partite ravvicinate. Dispiace, dà fastidio aver chiuso così l’anno così», ha confermato. Ma che squadra aspettarsi a Fuorigrotta? «Marlon ha un problema di non lieve entità, non so quanto starà fuori, ma starà fuori parecchio, Ferrari spero torni con l'Inter, fuori anche Di Francesco e Adjapong. Ma abbiamo giocatori affidabili come Peluso, Magnani, Rogerio, Lirola e Dell'Orco, sono bravi e stimati da me».



«Il mercato non mi infastidisce, fa parte del gioco», ha continuato De Zerbi. «Chi deve fare tanto a gennaio è perché non ha fatto bene in estate, noi abbiamo una squadra forte, con giocatori giovani e di prospettiva ma molto forti. Credo che, anche considerando gli infortunati. Qualcosa faremo, ma saranno acquisti mirati».

