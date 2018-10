Senegal, allarme Koulibaly Il ct Cissé: «Ha problemi fisici»

È stato l'unico a giocare ogni minuto di questo avvio di stagione in casa Napoli, ma ora Kalidou Koulibaly potrebbe essere costretto a tirare il fiato per un po'. Convocato dal Senegal, infatti, il centrale azzurro è in preallarme e potrebbe non essere schierato in campo dal primo minuto per il match delle Qualificazioni alla Coppa d'Africa tra il suo Senegal e il Sudan del prossimo sabato.



«Abbiamo diversi calciatori con problemi fisici, tra questi anche Koulibaly», ha detto il tecnico dei senegalesi Aliou Cissé. «Vogliamo valutare tutti da vicino per capire come comportarci e se puntare su di loro. In caso contrario, sono già pronti alla convocazione Djibril Diaw e Racine Coly», ha concluso il Ct dei leoni d'Africa in conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA