Due gol al Lanusei, l'Avellino fa festa: riconquistata la C

L’Avellino stacca il Lanusei e torna in Serie C. Un cammino pazzesco dei lupi di Bucaro nel girone di ritorno.

La promozione si è giocata con spareggio in gara secca allo Stadio Manlio Scopigno Centro d’Italia di Rieti. Circa 5000 i tifosi, quasi tutti avellinesi.



Al 37′ Avellino in vantaggio. Grande azione sulla sinistra di Parisi, uno contro uno con Kovadio. Palla in mezzo per De Vena che segna di testa. Si va all'intervallo sull'1 a 0 e al secondo tempo si riparte alla grande. Al 48′ azione strepitosa di Da Dalt, palla in mezzo per De Vena, velo del bomber per Tribuzzi che batte La Gorga. I lupi volano sul 2-0.



Dopo il raddoppio, l’Avellino gestisce bene la partita. Il Lanusei nel recupero sfiorano la rete con Sicari, con un gran destro da fuori che centra la traversa. Ma finisce così. L’Avellino vince 2-0 e torna in Serie C.





