Calcio e clan, Izzo va a processo, condannati ex calciatori Avellino

I calciatori Francesco Millesi, ex dell' Avellino, e Luca Pini sono stati condannati a conclusione del processo con rito abbreviato per la presunta combine di due partite del campionato di Serie B (Modena- Avellino 1-0, del 17 marzo 2014 e Avellino-Reggina del 25 maggio dello stesso anno). È stato rinviato a giudizio, insieme con due presunti esponenti della camorra, Armando Izzo, attualmente al Genoa, che ha scelto il rito ordinario.



Millesi è stato condannato a un anno per il solo reato di frode sportiva mentrea Pini sono stati inflitti 3 anni e sei mesi anche per concorso esterno in associazione mafiosa.

