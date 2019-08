Avellino riparte da Di Paolantonio: ecco il jolly di mister Ignoffo

di Titti Festa

Il segreto sta sempre nel trovare un'altra angolazione. Riuscire ad intravedere un po' di luce anche se all'apparenza è tutto buio. A lui piace fare così: sarà perché è nato nel giorno che accompagna la fine dell'anno, quando la nostalgia per quello che è stato si unisce alla speranza per ciò che sarà. I gol di Alessandro Di Paolantonio sono stati una delle poche cose belle e da ricordare in una domenica che invece tutti vogliono dimenticare. Non solo la doppietta al Catania, ma anche la rete su rigore al Bari, e poi l' inaspettata stoffa da leader che ha sfoderato, hanno acceso su di lui, gregario dai piedi buoni, la luce dei riflettori.



