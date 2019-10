Ancelotti al Festival dello Sport per il grande Milan: «Io il più scarso»

Direttamente dal Festival dello Sport, in programma dal 10 al 13 ottobre a Trento, torna a parlare Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro è stato invitato all'evento in scena durante la sosta del campionato italiano insieme agli ex compagni che fecero grande il Milan di Sacchi, capace di vincere tutto in Italia ed in Europa.



«Quando Sacchi arrivò al Milan cambiò tutto, anche i metodi di allenamento», ha spiegato l'attuale allenatore del Napoli alla platea. «All’inizio persi 4 o 5 chili, mia madre si preoccupò guardandomi. La grande novità di quel Milan fu la metodologia di lavoro: si cambiò tutto non solo a livello fisico, ma anche tattico. C’era grande talento in campo. Io, Massaro e Colombo eravamo i più scarsi», ha scherzato Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA