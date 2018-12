Ancelotti tra il Cagliari e un sogno: «Una finale europea col Chelsea»

di Roberto Ventre

Castel Volturno Ancelotti rilancia: «Sogno un finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri: sarebbe bellissimo sia per lui che per me. Si creerebbe un'empatia bellissima. Ma la competizione è lunga e difficile: quello che posso garantire è che ci manterremo competivi in tutte le competizioni».



L'attualità è il campionato, la trasferta di Cagliari, imbattuto in casa. «Il Cagliari gioca bene ed è molto pericoloso a verticalizzare negli spazi. Sarà una bella partita». Un unico indisponibile. «Mario Rui ha avuto un leggero problema muscolare», ha spiegato l'allenatore. In attacco Milik avrà una maglia da titolare. Sta molto bene e questo al di là dei gol segnati contro il Frosinone. Credo che abbia la chance di giocare dal primo minuto». Parte anche Meret. «Sta bene, sarà una scelta tattica». Il regalo di De Laurentiis sul mercato. «Già lo ha avuto: è Verdi sta bene e sarà convocato». Gli obiettivi: Vogliamo restare competitivi in tutte e tre le competizioni. Il gruppo ha reagito bene dopo l'eliminazione in Champions League, l'Europa League negli ultimi due anni è stata vinta da Manchester United e Atletico Madrid. Vogliamo fare bene anche in coppa Italia che comincia da gennaio. Guardo al futuro con fiducia, un gruppo giovane che può vincere».





