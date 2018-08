Ancelotti e i sapori di Napoli: la prima pizza è al Rione Sanità

Ha calmato gli animi dei tifosi dopo la prima vittoria contro lo Lazio ed ora ha già nel mirino il Milan. Una settimana importante quella per Carlo Ancelotti, nuovo allenatore azzurro chiamato ai primi esami con il suo Napoli. Ma in attesa di fare il suo esordio ufficiale al San Paolo contro una delle squadre più importanti della sua carriera, Re Carlo si gode la città che lo ospiterà per le prossime tre stagioni.



Ancelotti, infatti, ha fatto capolino al Quartiere Sanità, uno dei più noti in città, per assaggiare la prima pizza ufficiale da quando è allenatore del Napoli. L'occasione per scattare anche una fotografia e per concedersi qualche ora di relax tra un allenamento e l'altro. Domani il gruppo azzurro si ritroverà a Castel Volturno per continuare la preparazione alla sfida del prossimo sabato.





