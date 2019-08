Napoli, Hamsik tifoso speciale: Marek festeggia il 4-3 sui social

È andato via da qualche mese, ormai, ma Marek Hamsik non dimentica di certo il Napoli. Anche ieri sera, quando in Cina era piena notte, l'ex capitano azzurro era alla Tv a guardare l'esordio a Firenze dei suoi ex compagni, un esordio pieno di emozioni.



Gli azzurri si impongono per 4-3 sulla nuova Fiorentina di Commisso e Montella e lo slovacco festeggia sui social: dalle sue storie Instagram pubblicato il video del rigore con cui Lorenzo Insigne - che ha rilevato proprio la sua fascia di capitano all'addio - aveva portato sul momentaneo 2-1 la squadra di Carlo Ancelotti prima dell'intervallo.





