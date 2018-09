Gol di Verdi, l’esultanza della giovane tifosa del Napoli è virale |Video

di Gennaro Morra

Napoli ieri mattina si è svegliata con il sorriso sulle labbra, dopo la bella vittoria di domenica a Torino della squadra di Ancelotti. Un 3-1 che ha spazzato via tutte le perplessità sul lavoro del tecnico di Reggiolo, dubbi che erano sorti dopo un inizio di stagione altalenante. E la gioia del popolo azzurro, nelle ore successive al fischio finale della gara contro la squadra di Mazzarri, ha avuto il volto commosso di una giovanissima tifosa, inquadrata per un attimo sugli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino durante la diretta di Dazn, subito dopo il gol di Simone Verdi.



È il 20’ del primo tempo e il Napoli, già passato in vantaggio con il gol-lampo di Lorenzo Insigne, raddoppia con una spettacolare azione imbastita da Mertens e il numero 9 azzurro. Grande esultanza in campo e sugli spalti, dove una ragazzina viene inquadrata per pochi secondi mentre si agita, piange e bacia la N affissa sulla maglietta del Napoli che indossa. Un’immagine che ha colpito molto i tifosi partenopei che in quel momento erano collegati a Dazn. E tra domenica e lunedì quell’esultanza così sentita, finita anche in tutte le sintesi della gara trasmesse dalle tv, è diventata virale sui social network, tanto che ieri è partita la ricerca per scoprire chi fosse quella teenager bionda innamorata del Napoli al punto da scoppiare in lacrime per un gol della sua squadra del cuore.Così è venuto fuori che quella tifosa, diventata famosa nel giro di poche ore, si chiama Giuliana e vive a Grenoble, in Francia, figlia di genitori napoletani emigrati nel paese transalpino anni fa. A lei ha dedicato un post, pubblicato sui suoi canali social, anche il medico del Calcio Napoli: «Ha fatto il giro del web l'esultanza di una tifosa azzurra, ieri, allo stadio Olimpico di Torino – scrive il dottor Alfonso De Nicola –. Si chiama Giuliana, è nata in Francia, ma è tifosissima del Napoli. La sua immagine è forse l'emblema di ciò che rappresenta questa passione per tanti tifosi». Un post che riporta anche un collage di immagini tratte dal video dell’esultanza della ragazzina e che molti tifosi hanno voluto commentare, perlopiù chiedendo al professionista di farsi portavoce presso la società affinché inviti la giovane supporter azzurra allo stadio San Paolo per assistere a una delle prossime gare interne.Dal canto suo, probabilmente sorpresa per aver suscitato tanto clamore, ieri Giuliana ha ringraziato tutti i tifosi partenopei, pubblicando un video sul suo profilo Facebook preso d’assalto da tanti utenti: «Ciao, grazie per i vostri messaggi, grazie pure alla squadra che hanno fatto una bella partita. Napoletani vi ami. Forza Napoli sempre», la si sente dire in un italiano incerto dal forte accento francese, mentre ripete quel gesto di baciare la N affissa sulla maglia del Napoli che indossa e che l’ha resa famosa, almeno sulla Rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA