Hamsik cittadino onorario, è festa grande a Castel Volturno

Undici anni di Napoli e non sentirli. Marek Hamsik è il simbolo della squadra di cui oggi è capitano, ma anche della città di cui è ormai parte integrante. Dal primo giorno in cui ha messo piede in azzurro, però, è stato anche membro di una comunità che l'ha adottato fin da subito, quella di Castel Volturno. Il comune che ospita anche il centro tecnico del Napoli adesso vuole consegnare a Marek anche la cittadinanza onoraria, un gesto semplice che racconta quanto sia importante lo slovacco per tutti i concittadini.



La famiglia Hamsik è ormai parte integrante di Castel Volturno, più volte il capitano azzurro è stato rintracciato da tifosi e curiosi in spiaggia a pochi passi da casa per godersi il sole ed il relax lontano dal campo. Proprio per questo, il prossimo 26 agosto, tutta la comunità si ritroverà in piazza per una grande festa in onore di Marek, ennesimo «traguardo» da festeggiare nella sua vita da napoletano.







