Il Salisburgo saluta gli azzurri sui social: «Tanti auguri, Napoli»

Grande gesto di sportività per il Salisburgo di Marco Rose. Gli austriaci, che hanno battuto 3-1 il Napoli alla Red Bull Arena, hanno salutato subito via Twitter la squadra azzurra al fischio finale. «Tanti auguri, Napoli» il messaggio della squadra austriaca per gli azzurri, un augurio importante in vista del sorteggio di domani che vedrà la squadra di ancelotti nell'urna di Nyon.





