Insigne e Manolas verso Dimaro Lorenzo: «Benvenuto al Napoli»

Il Napoli è in campo a giocarsi la prima amichevole stagionale contro il Benevento, ma in viaggio verso Dimaro ci sono due azzurri che arricchiranno la squadra a disposizione di Carlo Ancelotti. Lorenzo Insigne e Kostas Manolas arriveranno stasera in Val di sole, secondo blocco di arrivi dopo quelli di Mertens, Milik, Zielinski, Hysaj e Mario Rui nella giornata di ieri.



«Benvenuto al Napoli» ha scritto Lorenzo Insigne sul suo account Instagram, una foto in cui ci sono il napoletano ed il difensore greco neo azzurro che stasera conoscerà i nuovi compagni. Questa mattina Manolas ha svolto le visite mediche a Roma ed è stato ufficializzato dalla società.





© RIPRODUZIONE RISERVATA