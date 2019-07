James, l'ex moglie avverte il Napoli «Non sempre scelgono i calciatori»

A parlare della trattativa tra il Napoli ed il Real Madrid per James Rodriguez ci ha pensato anche Daniela Ospina, sorella del portiere azzurro ed ex moglie della stella colombiana. «Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Che percentuale ha oggi il Napoli? So che ci sono tre o quattro squadre che ora lo stanno seguendo per questo mercato e ci sono volte in cui non sono i calciatori a scegliere in assoluto la destinazione».



A Radio Caracol, l'ex lady James fa capire al Napoli che sarà complicato portare avanti l'affare. «Trattare con il Real Madrid non è facile, ballano grosse cifre e i blancos le vogliono tutte in un’unica soluzione», ha detto. «Tutto questo disturba la trattativa e disturba anche le volontà di un calciatore che potrebbe anche non scegliere la soluzione più congeniale a lui per motivi economici».

