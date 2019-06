Juve-Napoli, derby per Trippier: «Sarri vuole anticipare Ancelotti»

Torna prepotente il nome di Kieran Trippier, il terzino inglese del Tottenham che sembra destinato a lasciare la Premier League in questa estate. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Mirror, infatti, sul calciatore non si sarebbero fermate le manovre dall'Italia con Juventus e Napoli che porterebbero molto volentieri in Serie A il terzino che ha giocato la finale di Champions League.



Il nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri avrebbe comunicato alla Juventus il suo ok per l'operazione e vorrebbe anticipare il suo ex club. Trippier, che il Tottenham cercherà di vendere al miglior offerente, è valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che è stata ritenuta alta dal Napoli. Ancelotti, però, non ha smesso di pensare a lui come alternativa ideale per gli azzurri del prossimo anno, vista anche la partenza quasi certa di Elseid Hysaj.

© RIPRODUZIONE RISERVATA