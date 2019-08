Juventus-Napoli, nel settore ospiti non sono ammessi napoletani

Solo i possessori della fidelity card rilasciata dalla Società Sportiva Napoli, purché non residenti nella provincia di Napoli, potranno acquistare i biglietti del settore ospiti all'Allianz Stadium per il big match con la Juventus di sabato 31 agosto, seconda giornata di campionato. Lo ha disposto, sentito il Questore e su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, il Prefetto di Torino. Per tutto lo stadio è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, «anche ove in possesso di Fidelity Card, fatti salvi - precisa una nota della Prefettura di Torino - i possessori di Fidelity Card rilasciata dalla Juventus in data antecedente al 22 agosto 2019». Il prefetto ha quindi disposto «l'inibizione della procedura telematica di acquisto dei tagliandi nelle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Napoli; l'inibizione della procedura di vendita dei tagliandi in modalità ticketing on line; l'incedibilità dei tagliandi di accesso». Il provvedimento - spiega la Prefettura di Torino - è stato adottato «allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone dai rischi connessi alle ripetute criticità poste in essere da consistenti frange della tifoseria».

