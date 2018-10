Napoli, la sfida europea di Hamsik: «Dimostrato di meritare gli ottavi»

Marek Hamsik non si ferma più e torna a parlare direttamente dal suo sito ufficiale della gara di ieri sera tra Paris Saint Germain e Napoli. «Dispiace molto non aver vinto, ancora una volta abbiamo giocato benissimo», le parole dell'azzurro. «Nel primo tempo siamo stati superiori meritando il vantaggio, nella ripresa il PSG ha spinto molto e ci ha messo in difficoltà ma ci sta, hanno un grande potenziale e grandi calciatori in rosa».



Il rammarico per due punti persi potrebbe prendere il sopravvento, ma nella testa del Napoli ora c'è solo l'obiettivo passaggio del turno. «Siamo stati bravi a rispondere sempre al Psg anche nel secondo tempo, trovando il gol con Mertens e arrivando ad un passo dalla vittoria finale», ha aggiunto. «Peccato aver raccolto solo un pareggio. Le prime tre gare di Champions sono ormai alle spalle, ci hanno dimostrato che abbiamo qualità per superare la fase a gironi e andare agli ottavi».

