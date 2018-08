E lady Tonelli saluta i napoletani: «Grazie di tutto, vi porto nel cuore»

Con il calciomercato ormai concluso, l'ultima operazione in uscita in casa Napoli è stata quella relativa a Lorenzo Tonelli. Il difensore toscano, dopo due anni d'azzurro, è stato trasferito alla Sampdoria e in blucerchiato comincerà una nuova avventura con la terza maglia in Serie A. Tempo di saluti, dunque, anche per la bella Claudia, compagna di Tonelli e innamorata di Napoli nel suo biennio azzurro.



«Dunque ci siamo...è arrivato il momento di salutarci perché per noi inizia una nuova avventura lontano dalla bella Napoli», scrive dal suo account Instagram. «Ma prima di dirvi ciao, ho letto ogni commento, ogni parola lasciata sotto l'ultimo post di Lorenzo, ho letto ogni messaggio che mi avete scritto, ma dico che ho letto davvero tutto e come sempre, come avete fatto sin dal primo giorno che siamo arrivati, vi siete dimostrati delle persone fantastiche, piene di affetto e di parole bellissime nei nostri confronti. Ci avete scaldato il cuore e onestamente avete reso più triste questo arriverderci. Si perché un po’ fa male lasciare una città che ti vuole bene in modo smisurato come avete fatto voi con noi!»



Lady Tonelli ha voluto perciò ringraziare tutti i protagonisti di questi due anni. «Grazie a tutti voi col cuore. Io vi porto anche con me a Genova, nella mia mente per sempre! Ma devo e voglio ringraziare anche le persone che invece hanno fatto parte della nostra vita, della nostra quotidianità e che mi fanno versare le lacrime quelle vere, quelle amare. Ognuno di voi a modo suo ha contribuito a rendere speciale questi due anni. Adesso si parte, ma ci vediamo presto».



