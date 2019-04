Liverpool, Klopp allontana Insigne: «È forte, ma ha contratto col Napoli»»

Lorenzo Insigne ed il Napoli, un futuro ancora tutto da scrivere. Sul calciatore napoletano tanti interessi in giro per l'Europa da parte delle big, tra queste anche il Liverpool di Jurgen Klopp che però difficilmente proverà a prendere Lorenzo in estate. «Siamo sempre con gli occhi aperti per quello che succede sul mercato, ma non compreremo Insigne» ha detto l'allenatore dei Reds. «È un calciatore forte ma credo che abbia un contratto lungo con il Napoli e non proveremo a prenderlo».



Klopp ha risposto senza mezzi termini alla stampa che, in conferenza prima del match contro l'Huddersfield, gli aveva chiesto del mercato e del probabile interesse al calciatore azzurro, quest'anno anche a segno contro il Liverpool in Champions League. «Speriamo di poter migliorare questa squadra, anche se sarà difficile. Ci proveremo durante ogni allenamento, poi se servirà qualcosa dal mercato ci penseremo», ha tagliato corto Klopp.

