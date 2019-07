Napoli, Meret predica calma: «Ma che grande acquisto Manolas!»

Ha lavorato poco, ma quando chiamato in causa Alex Meret ha blindato la porta del Napoli contro il Liverpool. «Sono felice per la mia prestazione e quella di tutta la squadra. Siamo stati bravissimi, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, è una vittoria meritata», ha detto a Sky Sport. «Queste partite ci danno fiducia. Sappiamo di essere una buonissima squadra e che possiamo giocarcela con tutti. Questa è stata la testimonianza, ora guardiamo avanti».



Una nuova difesa davanti al portiere azzurro. «Manolas ci può dare tantissimo, è uno dei migliori difensori della A. Ha tantissima fisicità e bravura nell'uno contro uno, alza ancora l'asticella del nostro livello», ha detto. «È bravo anche nell'impostazione, è stato un grande acquisto da parte della società. Però ora non esaltiamoci, dobbiamo pensare partita dopo partita giocando sempre con questa determinazione. Noi pensiamo solo a noi stessi. Adesso ci prendiamo qualche giorno di riposo e ripartiamo più forti di prima».

