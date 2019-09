Llorente stregato da Napoli: pranzo al lungomare dopo il Liverpool

I primi giorni da napoletano li sta vivendo ancora in hotel, ma non sembra essere un sacrificio per Fernando Llorente che al panorama di Napoli si abbandona appena può. È stato il lungomare il primo incontro avuto con la città due settimane fa, al momento della firma, ed anche ieri dopo la rete nel finale al Liverpool l'attaccante spagnolo ne ha approfittato per godersi la città.



Pranzo con di fronte il mare, prima di mettersi di nuovo al lavoro perché il Liverpool è battuto ma c'è già il Lecce che aspetta. Llorente non vuole saperne di essere chiamato attaccante di scorta e lavora per un posto da titolare anche in Puglia. Nel frattempo si gode Napoli e aspetta per trasferirsi in quella che sarà la sua nuova casa. Ovviamente ancora con il mare di fronte.





