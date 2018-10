Mario Rui batte Milik e Zielinski Sorride la Spagna di Albiol e Ruiz

Il big match europeo tra la Polonia e il Portogallo se lo aggiudicano i lusitani. È Mario Rui, quindi, a sorridere nel derby tutto napoletano contro Arek Milik e Piotr Zielinski. Zero minuti in campo per Arkadiusz, il centrocampista azzurro, invece, è stato tra i migliori in campo della squadra polacca, ma non è bastato ad avere la meglio. Alla fine, nel girone che comprende anche l'Italia, l'ha spuntata proprio il Portogallo con un 3-2 che ha tenuto viva la sfida fino all'ultimo minuto ed un positivo Mario Rui, titolare e in campo per tutto il match.



Serata positiva anche per i due spagnoli Raul Albiol e Fabián Ruiz. Il difensore napoletano rientra alla grande nel giro della nazionale iberica: Luis Enrique lo lancia titolare nell'amichevole contro il Galles stravinta per 4-0. 90 minuti in campo per il centrale azzurro, tra i migliori proprio come il connazionale Fabián che con la selezione spagnola Under 21 è protagonista nella vittoria per 1-0 contro l'Albania, match valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria.





