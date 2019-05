Mertens spazza via ogni dubbio: «Resto qui anche il prossimo anno»

«Volevamo finire al meglio, peccato non esserci riusciti». Dries Mertens va in rete, l'ottava dell'ultima parte del suo campionato, ma il Napoli non riesce a portare a casa i tre punti. «Voglio essere sempre importante per questa squadra, ho avuto un po’ di difficoltà all’inizio per il cambio modulo, ma poi tutto si è risolto. Stiamo giocando bene con un sistema offensivo. Facciamo un calcio diretto ed offensivo».



«Il mio record di gol? Sono sempre più vicino e voglio continuare ad inseguirlo», ha continuato Dries a Radio Kiss Kiss parlando della classsifica marcatori all time. «La fortuna bisogna guadagnarsela in campo, dobbiamo avere più cattiveria davanti alla porta. Voto per questa mia stagione? Mi do dieci», ride il belga. «Ma vogliamo fare meglio il prossimo anno. Cambiare allenatore non è facile, ora dobbiamo far vedere chi siamo. Ho ancora un anno di contratto, resto a Napoli, questa non è stata la mia ultima partita».

