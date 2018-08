Napoli, 7 partite in 30 giorni: tour de force fra Champions e Serie A

di Delia Paciello

Domenica sera il Napoli si batterà al Marassi contro la Sampdoria per la terza giornata di campionato, poi inizierà un vero e proprio tour de force subito dopo la pausa per le nazionali: gli azzurri inseriti nel girone C di Champions League incontreranno Psg, Liverpool e Stella Rosa di Belgrado.

Sette partite in trenta giornate per gli uomini di Ancelotti, e il tecnico sarà chiamato a gestire al meglio la rosa a disposizione per superare la difficile fase a gironi e continuare il cammino europeo.

Ecco il calendario completo:



2 settembre Sampdoria-Napoli

16 settembre Napoli-Fiorentina

18-19 settembre Prima giornata Champions

22-23 settembre Torino-Napoli

26 settembre Napoli-Parma

30 settembre Juventus-Napoli

2-3 ottobre Seconda giornata Champions

6-7 ottobre Napoli-Sassuolo

20-21 ottobre Udinese-Napoli

23-24 ottobre Terza giornata Champions

3-4 novembre Napoli-Empoli

6-7 novembre Quarta giornata Champions

10-11 novembre Genoa-Napoli

24-25 novembre Napoli-Chievo

27-28 novembre Quinta giornata Champions

1°-2 dicembre Atalanta-Napoli

8-9 dicembre Napoli-Frosinone

11-12 dicembre Sesta giornata Champions



