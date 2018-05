Napoli-Ancelotti fa il giro del mondo: il colpo azzurro sulla stampa estera

di Gennaro Arpaia

Si è presentato ai napoletani nel modo migliore, con le lingue che l’hanno accompagnato nell’arco della sua lunga avventura. Italiano, inglese, francese, persino lo spagnolo che gli ha regalato tante soddisfazioni negli anni di Madrid. Mancava solo il tedesco a Carlo Ancelotti, che dalla Germania e dal Bayern Monaco ha portato con sé non solo ricordi felici. In ogni caso, una netta inversione di tendenza da queste parti con il Napoli che si ritrova improvvisamente aperto al mondo, loquace sui social, capace di imbrigliare anche comunicativamente le corde del cuore dei suoi tifosi.



E così il club ed Ancelotti fanno il giro del mondo. Dall’Argentina alla Francia, non c’è giornale che non parli del grande colpo firmato Aurelio De Laurentiis. I primi ad inseguire la notizia sono i francesi de L’Equipe, che ricordano il biennio passato dall’allenatore alla guida del PSG, poi gli spagnoli di AS e Marca, visto che da quelle parti Ancelotti lo ricordano ancora bene per aver portato in casa del Real Madrid la «Decima» Champions League nella storia del club. Anche in Germania non manca la pagina dedicata da BILD all’allenatore emiliano pronto a vestirsi d’azzurro, con uno sguardo anche al mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, con le voci che rimbalzano dall’Italia, ci sarebbe anche Arturo Vidal nell’elenco di possibili obiettivi azzurri per la prossima estate.Anche Diario Olé, in Argentina, non può non raccontare l’ingaggio di Ancelotti a Napoli, mentre in Inghilterra il Sun e il Mirror si chiedono come l’arrivo dell’ex Milan e Real Madrid sulla panchina azzurra potrà cambiare le cose. In queste ore, infatti, è atteso l’arrivo di Maurizio Sarri, ufficialmente ex allenatore azzurro, a Londra per il primo vero incontro con la dirigenza del Chelsea. Oltremanica aspettano il toscano e le evoluzioni della vicenda Conte, che potrebbe lasciare proprio a Sarri la guida del club Blues.

