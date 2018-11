Non ha parlato ai microfoni delle Tv, lasciando spazio al figlio e vice allenatore Davide, ma Carlo Ancelotti ha comunque voluto fare un applauso al suo Napoli che ha lasciato Genova con tre punti importantissimi. «Fiero dei miei calciatori, hanno dato tutto nonostante le condizioni del campo per giocare alla grande fino all'ultimo minuto», il messaggio.



Ancelotti parla al Napoli direttamente dal suo account ufficiale Twitter. L'allenatore azzurro conosce bene il valore di questa vittoria, tre punti che regaleranno il sorriso a tutto l'ambiente prima della sosta di campionato.





Proud of my players who pushed through less than desirable conditions and competed well until the last minute. Bravo! #forzanapolisempre pic.twitter.com/s3Lf5Ge5n6