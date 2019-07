Napoli, arriva Costa dalla Spal Ora andrà in prestito al Bari

«S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa». Con questo comunicato la società spallina ha confermato in questi minuti il trasferimento del calciatore classe 1995.



«Autore di 50 presenze in maglia biancazzurra, impreziosite dalla promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e da due salvezze consecutive nella massima serie, S.P.A.L. ringrazia Costa per il contributo offerto negli anni trascorsi a Ferrara», si legge dal comunicato. Ora Costa sarà girato dal Napoli in prestito al Bari per la prossima stagione di Lega Pro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA