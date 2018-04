Il Napoli guarda a Barcellona: c'è Cillessen per sostituire Reina

29 anni tra pochi giorni e la voglia di sentirsi nuovamente importante Jasper Cillessen, portiere olandese del Barcellona, sembra essere entrato anche nella lista di Cristiano Giuntoli e del Napoli per sostituire Pepe Reina, in scadenza di contratto a giugno e già promesso sposo del Milan in estate. Per l'olandese, in questo momento, esiste solo il Barcellona, ma se il progetto azzurro dovesse convincere tra qualche mese, allora non sarebbe così improbabile vederlo lontano dal Camp Nou.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sul portiere della nazionale olandese ed ex Ajax si sarebbero mosse anche l'Atletico Madrid e il Liverpool. Il Napoli avrebbe anche già preso informazioni per Cillessen che, con il contratto in scadenza nel 2021, ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. In questa stagione in blaugrana, per lui, solo 9 presenze.

