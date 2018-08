Vecchi e nuovi volti con in comune un solo colore: l’azzurro. Non solo il Napoli di Ancelotti e quello dei calciatori che andranno in campo. Partire da stasera, quando all’Olimpico si aprirà il sipario ufficiale sulla nuova stagione del campionato italiano, ma anche quello delle wags. Sempre più importanti, ormai, in rete, le ladies napoletane hanno acquisito negli ultimi anni una popolarità sempre in crescita. Esattamente come i beniamini che vanno in campo, i tifosi hanno cominciato a seguire anche loro, le compagne dei calciatori che seguono in casa e in trasferta gli eroi azzurri.



Per una lady che va, tante che arrivano. I tifosi napoletani hanno dovuto salutare con un po’ di tristezza la bella Yolanda Reina, andata con il marito a Milano, ma non possono che osservare una cospicua campagna acquisti: a prendere il posto della coppia spagnola ci saranno David Ospina e la compagna Jessica Sterling, tra le wags più apprezzate della Premier League negli ultimi anni ed anche del Mondiale in Russia della scorsa primavera. Nuovi volti anche per Debora e Laura, rispettivamente compagne di Alex Meret e Simone Verdi. Le due nuove «azzurre» hanno già spostato a Napoli il loro cuore ed in questi primi giorni si sono anche godute l’estate tra le isole del Golfo.



Nuovo volto destinato a far parlare di sé è quello dell’esuberante Ashley Malcuit, compagna di Kevin che arriva dalla Francia insieme con il neo terzino azzurro. La modella e make-up artist francese ha già un seguito importante sui social ed i suoi look stravaganti non la faranno passare inosservata. Resiste forte, però, anche la «vecchia guardia» di ladies già napoletane. Ancora per una stagione non mancherà il duo spagnolo formato da Alicia Roig e Marta Ponsati, compagne di due ormai senatori come Raul Albiol e José Callejon. Altra coppia di connazionali è quella formata da Laura Slowiak e Jessika Ziolek, compagne di Zielinski e Milik che ormai conoscono bene la città.Adottate da Napoli così come è stato per la compagna di Allan Thais Marques e Kat Kerkhofs, signora Mertens che ha detto di no alla Cina per continuare a godersi il mare dallo splendido appartamento di Posillipo che è ormai casa della coppia belga. A capitanare il gruppo c’è però l’unica napoletana: ancora una volta Jenny Insigne sarà punto di riferimento delle wags azzurre come il marito in campo con la squadra di Ancelotti.

