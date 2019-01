Napoli, col Sassuolo tre assenze: c'è la prima chiamata per Gaetano

Il Napoli si prepara al primo match del 2019 contro il Sassuolo, esordio stagionale di Coppa Italia. Una gara importante e già da dentro o fuori per gli azzurri di Carlo Ancelotti che hanno messo la seconda competizione nazionale tra gli obiettivi più concreti per questa stagione.



Il 2019, però, porterà con sé in dote anche una sorpresa per il gruppo azzurro: quella contro il Sassuolo di domani sera sarà anche la prima gara tra i convocati della prima squadra per Gianluca Gaetano, il giovane talento classe 2000 della squadra Primavera che tanto bene sta facendo con i pari età al piano inferiore.



«Congratulazioni Gianluca per la tua prima convocazione in prima squadra!», ha scritto il Napoli dal suo account ufficiale su Twitter per celebrare l’esordio di Gaetano. Nell’allenamento odierno, però, seduta differenziata per Hamsik e Mertens che non saranno del match, così come Verdi che è squalificato. Altro assente è Raul Albiol, per un piccolo problema fisico.



Questo l’elenco completo:



Meret, Ospina, Karnezis



Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj



Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara



Younes, Callejon, Milik, Insigne, Ounas, Gaetano







