Napoli, duro volantino contro ADL: «Allo stadio anche con il caroprezzi»

Il rincaro dei biglietti ha svuotato il San Paolo in occasione del match contro la Fiorentina. Circa 20mila i tifosi azzurri presenti ieri pomeriggio a Fuorigrotta, dura la contestazione delle curve ad Aurelio De Laurentiis, un attacco che non si è di certo fermato al fischio finale. Un duro volantino contro il patron azzurro è infatti stato fatto girare dalla Curva A nelle ore successive al successo della squadra di Ancelotti.



«COLPEVOLMENTE NOI - Volevamo porre all’attenzione dei più e del Signor De Laurentiis che la sua bieca, vendicativa e squallida operazione degli aumenti ingiustificati dei prezzi destinati ai settori popolari delle curve, che come unico vero scopo aveva l’intento di allontanare gli ultras dal proprio settore, ha sortito l’effetto contrario, allontanando solo i tifosi di “convenienza”, quelli pronti a leccargli il culo o criticarlo in base alle circostanze», si legge dal volantino fatto girare.«Per noi, da sempre, la fede non ha prezzo. Il sopracitato “signore” mostra, oltre alla ormai cronica e perenne mancanza di stile, di avere memoria abbastanza corta; avrebbe dovuto percepirlo negli anni come siamo. Già dalle presenze a Mosca, Kharkiv, Trebisonda, Instanbul, Varsavia, Kiev, Bilbao e, non ultima, quella di martedì a Belgrado dove noi, e noi soli, saremo accanto ai nostri colori, in campi dove di certo non si prevede o si prevedevano scampagnate...sempre e comunque accanto al nostro amato Napoli. Concludiamo lasciando lei, signor De Laurentiis, e i suoi prezzolati seguaci, consigliandole di risparmiare gonfi per eventuali “esodi” di Champions in altre città ed esortandola nuovamente a prendere lezioni di stile, a non parlare di cose che la sua avidità non le permetterà mai di vedere.Curva A».

