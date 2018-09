Napoli, Ancelotti ora va di fretta: «Siamo pronti per la Champions»

di Gennaro Arpaia

«A Genova non eravamo malati, è stato solo un raffreddore che potrebbe anche tornare. Credo che ci verra naturale col tempo trovare equilibrio. Stasera l’abbiamo avuto in parte, è normale ad inizio stagione avere qualche problema in questo senso». Carlo Ancelotti festeggia la terza vittoria dell’anno e fa applausi al suo Napoli. «A tratti ci siamo sbilanciati un po’, perché volevamo vincerla, ma ci sono state parti della gara molto buone. L’importante è avere giocatori consapevoli e convinti del progetto e di quello che stiamo facendo, piano piano riusciremo a farlo al meglio. Ma stasera sono contento di quanto fatto, questa partita l’abbiamo preparata in troppo poco tempo e credo che la gente venuta stasera sia stata felice dello spettacolo»



Tanti complimenti a tutti gli azzurri scesi in campo. «Sono soddisfatto di quelli che hanno giocato. Zielinski è un ottimo giocatore tra le linee, ma per arrivare a De Bruyne deve crescere ancora. Questa squadra ha tanta qualità, cerco di ruotarli tutti ma non è facile. Tanti stanno fuori e meriterebbero di giocare. Ruiz non ha giocato ancora e Rog ha giocato poco, ma potranno darci molto, oggi abbiamo visto Maksimovic che ha fatto una buona partita. Fare la formazione è abbastanza complicato», ha detto in conferenza.



«Ho scelto questa formazione stasera per provare a recuperare il pallone alto, togliere compiti offensivi agli attaccanti e tutto sommato abbiamo fatto bene in difesa. Insigne? Ha fatto una gara di altissimo livello sia in rifinitura che nella finalizzazione. Karnezis e Ospina mi danno le stesse garanzie, ma il secondo è rientrato giovedi dopo un viaggio lunghissimo. Martedi potrà giocare lui in Europa».Poi uno sguardo alla partita di martedi. «Il ritorno in Champions per noi è un qualcosa di entusiasmante. Abbiamo un girone difficile, ma proviamo a cominciarlo subito bene martedi. Questa squadra è destinata a migliorare in fretta, le gare che affronteremo ci aiuteranno in questo senso. Credo che tutti siano pronti per grande partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA