Napoli, Ghoulam ora vuole spazio: «Solo così posso tornare al top»

Faouzi Ghoulam ancora titolare per Carlo Ancelotti, l'algerino a Lecce ha mostrato i buoni progressi degli ultimi mesi. «Non ho avuto troppa continuità, è difficile tornare così. Oggi mi sono sentito sempre meglio in campo, nel primo tempo è stato difficile e faceva tanto caldo, poi l’abbiamo gestita meglio» ha detto a Sky.



«Il gol ci ha fatto bene, abbiamo provato a gestirla nel finale, fare quattro gol è importante e ci dispiace per il gol concesso» ha continuato Ghoulam. «Scudetto? Faremo il nostro cammino, è troppo presto per parlarne. Ci sentiamo più forti dello scorso anno, abbiamo un gruppo migliorato nella qualità e un anno in più con Ancelotti».

