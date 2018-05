Napoli, Giuntoli ripensa a Vrsaljko: pronto nuovo affondo per il croato

Non sembra essere stato dimenticato da Cristiano Giuntoli e dal Napoli il nome di Sime Vrsaljko, terzino croato in forza all'Atletico Madrid che da diverse sessioni di mercato viene accostato alla squadra azzurra. Una pista che potrebbe riaprirsi clamorosamente anche questa estate: gli azzurri hanno bisogno di un terzino dopo i saluti di Maggio e le tante attenzioni dall'estero per Hysaj e quello di Vrsaljko sarebbe un profilo ideale per il club.



Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, il Napoli non avrebbe mollato la presa per il croato che sarà anche in Russia con la nazionale di Marko Rog tra qualche settimana. Nonostante il rifiuto dell'Atletico Madrid di qualche mese fa, la dirigenza azzurra sarebbe pronta a tentare un nuovo assalto al terzino che in Serie A si era fatto conoscere con la maglia del Sassuolo.

