Napoli, il gran ritorno di Ghoulam: «Scudetto? Siamo uniti contro tutti»

Sei anni di Napoli non sono una passeggiata, così come non è una passeggiata rialzarsi dopo un doppio infortunio al ginocchio che ha messo in discussione tutta la tua carriera. «Ma voglio tornare ad essere il migliore, sto rientrando gradualmente, devo ritrovare il ritmo giusto e non poteva essere da un momento all’altro». Faouzi Ghoulam parla da leader ed è convinto di poter tornare a sfrecciare sulla fascia come prima di quel maledetto incidente. «A dicembre sarà un anno dal rientro, ho risolto tutti i problemi e ho continuità negli allenamenti. Mi sto ritrovando, più passa il tempo e meglio sarà».



Una vita in azzurro quella dell'algerino. «Abbiamo un gran rapporto nello spogliatoio, è raro trovare questo ambiente nel calcio», ha detto a Radio Kiss Kiss. «Sono orgoglioso di essere qui, ci sono tanti calciatori fortissimi, dobbiamo crescere tutti insieme e la gente deve aspettarci. Non tutto arriva subito. Crediamo tanto in Insigne, è il nostro capitano. Abbiamo capito bene che ormai giochiamo contro tutti: ci sono arrivate tante critiche, noi facciamo il nostro percorso e restiamo uniti. L’asticella si è alzata, tutti vogliono batterci».



Prossimo obiettivo Verona. «Bisogna vincere, restiamo tranquilli e con i tifosi al nostro fianco. Poi penseremo al Salisburgo. Scudetto? Vogliamo vincere qualcosa, non ci piace arrivare sempre secondi», ha detto Ghoulam. Ormai di casa in azzurro. «Dal primo giorno qui mi sono sentito napoletano, ho ritrovato qui l’aria di casa, la gente è meravigliosa e la squadra mi ha aiutato. È un fattore importante, quello che hai a Napoli non puoi ritrovarlo altrove. Saranno sicuramente gli anni più belli della mia carriera».

