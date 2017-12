Hamsik, l'orgoglio di un nuovo record: «Due anni fa non l'avremmo vinta»

di Gennaro Arpaia

Il periodo speciale di Marek Hamsik non è ancora finito. E menomale, penseranno i tifosi azzurri. Perché ad oggi il Napoli è proprio lui, il capitano slovacco che dopo un lungo periodo di siccità è tornato a segnare con una regolarità impressionante. A Crotone il suo terzo gol di fila, il numero 117 in maglia Napoli e tre punti vitali per la corsa in classifica. «Due anni fa, una gara come quella di ieri non l'avremmo vinta. Non abbiamo giocato al meglio, ma abbiamo portato a casa i tre punti e questo conferma la forza, la maturità e l'esperienza della nostra squadra» ha detto lo slovacco tramite il suo sito ufficiale.



Non poteva che essere lui il protagonista nella notte in cui il club celebrava il suo record di marcature. «Sono molto orgoglioso che il Napoli abbia celebrato il mio record con una maglia speciale», continua Hamsik. «La gara di Crotone mi rende felice doppiamente perchè ho fatto gol e perchè abbiamo vinto. Siamo molto contenti di aver finito il girone d'andata davanti a tutti, significa che siamo sulla strada giusta. Ma essere campioni d'inverno non significa nulla, conta solo lo scudetto a fine stagione».

