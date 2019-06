Napoli, Ilicic non chiude al mercato «La prossima settimana deciderò»

Sembrava tutto fatto per il suo passaggio in azzurro, poi l'Atalanta appena arrivata in Champions ne ha frenato gli entusiasmi. Oggi, però, Josip Ilicic non chiude al trasferimento in azzurro, ancora una opzione nella sua testa. «Abbiamo fatto una grande stagione, sono contento per i complimenti ricevuti. Futuro? Ho sentito quello che hanno detto presidente e allenatore, vogliono tenermi e li capisco, ma ci sono sempre due campane da sentire».



«Ho raggiunto il livello più alto della mia carriera, non sono più tanto giovane e ho voglia di competere solo ad alti livelli. Se l’Atalanta potrà darmi questo, ben venga, altrimenti vedremo cosa fare. Devo scegliere il mio futuro per ottenere il massimo possibile», ha continuato ai microfoni del quotidiano sloveno Ekipa24.



Ed era impossibile non parlare anche di Napoli. «È tutto fatto? È fatto quando hai firmato e io non ho firmato ancora nulla. Nei prossimi giorni il mio manager avrà una riunione con l’Atalanta, vedrà quali sono i loro piani. Solo allora sapremo quale sarà il futuro migliore per me», ha precisato. «Ci sono sempre due parti da ascoltare e credo sia logico che ora abbia determinate aspettative. Ma le offerte sono vere, i giornali italiani stanno scrivendo la verità. Il mio obiettivo è restare in Italia nei migliori club. Ho anche altre offerte ma ho raggiunto il massimo con l’Atalanta e se devo cambiare lo farò solo per un top club».

