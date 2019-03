Napoli, Koulibaly e Zielinski al top: due azzurri nella best 11 della A

Due mesi pieni ancora da giocare, ma il campionato di Serie A ha già espresso tanto fin qui. La classifica sembra delineata, la bagarre per la zona Champions e per la retrocessione è ancora accesa e infiammera gli ultimi turni, ma le prestazioni dei protagonisti fanno già la differenza. Tanto da poter stilare anche una Top 11 che secondo il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) metterebbe insieme i migliori calciatori per prestazione, fin qui.



Due gli azzurri presenti all'interno della formazione scelta: da un lato Kalidou Koulibaly, il più presente con Ancelotti e punto di riferimento della difesa napoletana, dall'altro Piotr Zielinski, tornato ad essere valore aggiunto dopo una prima parte di stagione in calo. Con loro, Donnarumma, Rugani, Ansaldi e Castagne a completare la difesa, Bakayoko e Ilicic a centrocampo, il trio Gomez, Quagliarella e Zapata in avanti.





