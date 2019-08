Napoli, sorpresa Maksimovic: torna in nazionale oltre un anno

Torna il sorriso a Nikola Maksimovic, il difensore serbo del Napoli classe 1991 che è stato convocato da Ljubisa Tombakovic, Ct della Serbia, in vista del doppio impegno di qualificazioni agli Europei 2020 che vedrà la selezione slava sfidare prima il Portogallo tra le mura amiche il 7 settembre e poi volare in Lussemburgo per la partita del 10.



Una notizia importante per Maksimovic, pronto a giocarsi le sue chances con Carlo Ancelotti anche quest'anno dietro la coppia Manolas-Koulibaly: il centrale serbo, infatti, mancava in nazionale da marzo 2018, oltre un anno e mezzo fa, ma le buone prestazioni in azzurro sono servite a convincere il Ct Tombakovic.

