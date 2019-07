Napoli, Manolas non si nasconde: «A Napoli per battere la Juventus»

«Le prime impressioni sono positive, ci stiamo allenando bene qui, abbiamo una squadra forte e tecnica che mi piace molto». Kostas Manolas interviene ai microfoni di Sky Sport e racconta i suoi primi giorni da napoletano. «Siamo vicini alla Juventus, possiamo fare il salto di qualità, ecco perché ho scelto di venire a Napoli. La società sta puntando su calciatori forti, ho scelto Napoli per vincere. Battere la Juventus è possibile, dobbiamo vincere il maggior numero di gare possibili e sono convinto che possiamo farlo».



a Napoli troverà Kalidou Koulibaly, elemento ideale per la nuova coppia difensiva azzurra. «Koulibaly è fortissimo, ha già mostrato tutto il suo valore», ha continuato il greco. «Spero di trovarmi bene con lui. Ma qui ci sono tanti calciatori forti come Insigne, Zielinski e Mertens. Voglio dare il mio meglio per aiutare la squadra a vincere. Per Ancelotti parla la sua carriera, è una bella persona ed un grande allenatore, tutti gli vogliono bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA