Suso ammette: «Mi vuole il Napoli», e il Milan apre la porta d'uscita

di Delia Paciello

«Il Napoli è la squadra più bella del campionato: una meraviglia», lo aveva detto Suso già qualche mese fa; anche lui si accoda alla lunga lista degli innamorati del bel calcio messo in scena da Sarri. Un gradimento reciproco a quanto pare, visto che il giocatore non ha tenuto nascosto l’interessamento del club azzurro nei suoi confronti; il Milan però aveva sempre cercato di trattenerlo e di distoglierlo dal corteggiamento di altre squadre. Fino ad oggi, perchè a quanto pare ora la dirigenza rossonera avrebbe cambiato idea.



Proprio nei giorni scorsi infatti l’esterno spagnolo ha fatto sapere che è pronto a valutare altre offerte a fine stagione. «Se arriva qualche squadra con i soldi la prenderemo in considerazione. Ma credo dipenda molto da Mirabelli, così parla di un altro giocatore che non sia Gigio», le sue parole con un briciolo di sarcasmo. Una frecciata chiara al diesse milanista, e la risposta non tarda ad arrivare: «Per Suso e per tutti i nostri giocatori: siamo il Milan. Tanti giocatori vogliono venire qui. Chi sta al Milan deve avere voglia e motivazioni di stare qui. Chi è contento di stare qui, sta qui. Chi non vuole sposare il progetto Milan è libero di andare», ha chiarito a gran voce Mirabelli.



La scorsa estate l’attaccante firmò un nuovo contratto che lo lega al Milan fino al 2022. Ma proprio l’entourage del giocatore spinse per inserire una clausola rescissoria che si aggira sui 38 milioni di euro. Una cifra che in tanti sarebbero disposti a pagare. «Io sono contrario alle clausole - ha dichiarato a tal proposito il diesse - Ma la teniamo li. Se vorrà andare via, ce lo comunicherà».



Uno scenario dunque nuovo rispetto a quello della scorsa estate: «Ogni volta che mi arrivava una proposta, andavo dalla società e dicevo: Mi vuole il Napoli. E loro: Tu resti qui. E io: Ottimo, è quello che desidero pure io», era il dipinto fatto da Suso qualche tempo fa. Ora pare però che la situazione sia totalmente cambiata e ci sono i presupposti per una sua partenza già a giugno dietro pagamento della clausola. Oltre agli azzurri anche Roma e Inter tengono sott’occhio il fantasista bravo nei tiri da fuori area. Buona tecnica, velocità e ottima visione di gioco le sue caratteristiche, un assistman che talvolta può fare la differenza in campo grazie alla sua imprevedibilità. Giuntoli questa volta pare deciso a portare a casa il colpo: il dialogo con l’agente è già aperto. Ma la concorrenza non è solo italiana: in Spagna il classe ‘93 sembra piacere molto a Siviglia, Atletico Madrid e Real Madrid, mentre in Premier League sono avanzate le ipotesi Liverpool e Tottenham.



Certo che a Suso non dispiacerebbe affatto vestire la maglia azzurra, anzi. «Se sono a casa davanti alla tv, da una parte c’è la Juve o qualsiasi altra di Serie A e dall’altra il Napoli, io guardo senza dubbio il Napoli. È una grande squadra», aveva detto in tempi non sospetti. E così oggi l’apertura c’è, ormai è chiaro. Magari in quest’estate ci sarà lo scambio: uno spagnolo che va, un altro che viene. Con Reina destinato a raggiungere i rossoneri, Suso potrebbe addolcire la sua dolorosa partenza e dare al Napoli l’attaccante che cercava da tempo.

