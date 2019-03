Napoli, Milik tira le orecchie: «Felici ma così non va bene»

«Una qualificazione importantissima per noi. Ma dobbiamo giocare meglio di così, loro hanno fatto meglio di noi stasera. Abbiamo sbagliato troppo, perdendo troppi palloni in mezzo al campo». Arek Milik vale la qualificazione, ma tira le orecchie al suo Napoli. «Dobbiamo migliorare. Sicuramente l’andata ci ha condizionato, ma ci eravamo detti di non pensarci. Dovevamo essere concentrati per fare una bella gara».



Domani a Nyon il sorteggio dei quarti. «Per il passaggio del turno sono felice, andiamo avanti, ma dobbiamo migliorare ancora», ha continuato a Sky. Per Arek il gol 17 in stagione. «Ma la rete segnata non significa che abbia fatto una buona partita, anche io ho sbagliato tanto e devo lavorarci su».

