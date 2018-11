Napoli, nuovo tattoo per Callejon: ​sul braccio c'è il «bacio» di Marta

Un momento d'oro quello che vive José Maria Callejon, l'ennesimo con la maglia del Napoli. Lo spagnolo ha saputo diventare fondamentale anche per Carlo Ancelotti e ha sfoderato l'ennesima grande prestazione contro il Paris Saint Germain nella notte magica del San Paolo in Champions League.







Il momento giusto per regalarsi un altro tatuaggio, dunque: lo spagnolo è stato ieri negli studi di Enzo Brandi, tatuatore di molti calciatori azzurri, per lasciare sul suo avambraccio le labbra della compagna con tanto di scritta «Marta». Un legame forte quello tra i due spagnoli, tra le coppie ormai storiche del mondo Napoli.







