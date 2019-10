Napoli-Pescara, il botta e risposta social su Twitter è tutto da ridere

«Conosci qualcuno che lo sa fare?» La domanda dell'account social su Twitter del Napoli era molto chiara, in foto Dries Mertens abile a mostrare tutte le sue qualità con la palla, per l'occasione trasformato in giocoliere con il pallone fermo tra naso e fronte per qualche secondo.



I tifosi azzurri si sono scatenati, ma la risposta più simpatica è arrivata dall'account Twitter del Pescara. Il club di calcio abruzzese, che conosce molto bene il Napoli, ha risposto alla richiesta degli azzurri con una foto divertente che ritraeva un delfino intento a giocare con la palla, proprio come Dries. I tifosi si sono scatenati retwittando la foto.





