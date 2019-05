Napoli, quanti auguri per Mertens e Kat: «Sei speciale, meriti tutto»

Un gol per rimontare il Cagliari e per un regalo di compleanno. Dries Mertens festeggia oggi le sue 32 primavere, un traguardo da celebrare con i compagni di squadra e con la famiglia che non ha mai perso di vista. Gli auguri più toccanti quelli della compagna Kat sui social: «Ti ho incontrato quindi anni fa, che viaggio ti ho visto fare. Oggi sei un uomo generoso, premuroso, intelligente ed esilarante. Il tipo di persona che illumina un'intera stanza senza nemmeno provarci. In questo giorno speciale, meriti tutto».



Ma anche i compagni di squadra non sono stati da meno. «Il mio regalo, la tua magia. Tanti auguri» il messaggio di Faouzi Ghoulam, ieri assistman perfetto per il belga, mentre l'augurio speciale arriva anche da Kalidou Koulibaly: «Sei un campione, ma prima di tutto una persona speciale». «Tanti auguri fratello» ha scritto Amin Younes, mentre Lorenzo Insigne ha dedicato al compagno di squadra un post Instagram con le loro migliori foto insieme degli ultimi anni.Tutti i tifosi azzurri si sono mobilitati per gli auguri a quello che ormai è universalmente riconosciuto come «Ciro». Il Napoli, dal suo web store ufficiale, ha lanciato per i tifosi una speciale linea di gadget marchiati Mertens, mentre in rete si sprecano i messaggi dei napoletani e i video celebrativi del belga, arrivato a 107 reti in maglia Napoli e bravo a scrivere la storia negli ultimi sei anni.

