Napoli, che regalo per Meret: ecco la statuina del baby portiere

Quasi finita la sua prima stagione da calciatore azzurro, ma Alex Meret è ormai un punto di riferimento fisso per i tifosi del Napoli. a dimostrarlo anche l'ultimo regalo ricevuto dal portiere azzurro che ieri si è visto recapitare una statuina del maestro artigiano presepiale Marco Ferrigno.



L'ex portiere di Udinese e Spal ha ricondiviso dai suoi canali social la foto della statuina che entrerà nella sua collezione personale. Dopo aver saltato l'ultima gara contro l'Inter, Meret potrebbe chiudere ora la stagione a Bologna prima di pensare all'eventuale convocazione della nazionale Under 21 per gli Europei in programma.





